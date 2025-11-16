Evdə qadını yaşlandıran 5 amil - Bunları etməyin!
Mütəxəssislər bildirirlər ki, qadınların gündəlik həyatında fərq etmədən etdikləri bəzi vərdişlər və evdəki müəyyən amillər dərinin daha tez yaşlanmasına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aşağıdakı 5 faktor həm görünüşə, həm də ümumi dəri sağlamlığına ciddi təsir göstərir.
1. Zəif işıqlandırma və günəş işığının azlığı
Ev şəraitində uzun müddət günəş işığı almamaq D vitamini çatışmazlığına, dərinin solğun görünməsinə və tərkibində kollagen istehsalının azalmasına gətirib çıxarır. Gündüz işığını artırmaq və qısa gəzintilər etmək faydalıdır.
2. Çirkli hava və toz
Evdə yığılan toz, xüsusilə də yataq otağı və qonaq otağında, dərinin tıxanmasına, sızanaq və incə qırışların yaranmasına səbəb olur. Həftəlik təmizlik və hava dövriyyəsinin yaxşılaşdırılması bu təsiri azaldır.
3. Quru hava - xüsusilə qışda
Kondisioner və radiatorlar havanı qurudur. Quru hava dəridə dartılma, quruluq və çatlama yaradır və bu, qırışların daha tez görünməsinə səbəb olur. Nəmləndirici cihazdan istifadə tövsiyə edilir.
4. Pis yuxu rejimi
Gec yatmaq, yuxusuz qalmaq və yatarkən telefon ekranına baxmaq dərinin yenilənmə prosesini zəiflədir. Bu, gözaltı kölgələrinə, yorğun görünüşə və kollagen itkisinə səbəb olur.
5. Həddindən artıq kimyəvi təmizləyicilər
Ev təmizliyində güclü kimyəvi maddələrdən istifadə etmək dərinin qurumasına, əllərin yaşlanmasına və hətta nəfəs yollarına zərər verə bilər. Təbii alternativlərə üstünlük vermək tövsiyə olunur.
