Ürək üçün faydalıdır deyə ovuc-ovuc yeyilir - qaraciyəri məhv edirmiş
Bu gün ürək sağlamlığı üçün tez-tez tövsiyə olunan bir qida əslində qaraciyərə zərər verir. Ürək sağlamlığına faydaları ilə tanınan bu qida, həddindən artıq istehlak edildikdə yağlı qaraciyər xəstəliyinə səbəb ola bilər. Bəs bu ürək üçün faydalı qidaların qaraciyərə təsiri nədir?
Day.Az xəbər verir ki, olke.az ürək üçün faydalı ola bilən, eyni zamanda qaraciyəri zəiflədən qidanı sizə təqdim edir:
Qoz-fındıq son illərdə ürək üçün faydalı olduğuna görə populyarlaşıb. Xüsusilə fındıq, qoz, badam və yerfındığı kimi qoz-fındıqlar sağlam yağları və qida dəyəri sayəsində ürək üçün faydalı qidalar hesab olunur.
Həddindən artıq qoz-fındıq istehlakı qaraciyər sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Qaraciyəri gərginləşdirə və müxtəlif sağlamlıq problemlərinə səbəb ola biləcək yüksək yağ tərkibinə görə qoz-fındıq ehtiyatla istehlak edilməlidir.
Qoz-fındıqlarda omeqa-3 yağ turşuları, lif və antioksidantlar var ki, bu da ürək sağlamlığına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Xüsusilə qoz və badam pis xolesterolu azaltmaqla və yaxşı xolesterolu artırmaqla ürək xəstəliyi riskini azalda bilər. Bu qidalar həmçinin qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər. Lakin, qoz-fındığın ürək üçün faydalı xüsusiyyətləri yalnız düzgün miqdarda istehlak edildikdə keçərlidir. Əks halda, həddindən artıq yağ qəbulu qaraciyəri gərginləşdirə bilər.
Qoz-fındığın ürək sağlamlığı üçün faydaları hamıya məlum olsa da, qaraciyər sağlamlığı ilə bağlı nəzərə alınmalı vacib bir məqam var. Qoz-fındıq tərkibində çox miqdarda təbii yağlar var. Bu yağlar həddindən artıq istehlak edildikdə yağlı qaraciyər xəstəliyinə səbəb ola bilər.
Qoz-fındığın həddindən artıq istehlakı artıq kalori və yağ qəbuluna səbəb ola bilər. Bu, qaraciyərin yağ metabolizmasına mənfi təsir göstərir və yağlı qaraciyər (hepatoz) kimi xəstəliklərə səbəb olur. Həddindən artıq qoz-fındıq istehlakı qaraciyərin toksinləri süzməsini çətinləşdirərək bədənin detoksifikasiya proseslərinə mane ola bilər. Bundan əlavə, qoz-fındıqda olan yüksək kalorili birləşmələr qaraciyərin həddindən artıq işləməsinə səbəb ola bilər.
Sağlam qaraciyəri qorumağın və eyni zamanda ürəyinizi qorumağın açarı qoz-fındığı balanslı şəkildə istehlak etməkdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gündə bir ovuc (təxminən 30 qram) qoz-fındıq istehlak etmək həm ürək sağlamlığı üçün faydalıdır, həm də qaraciyərin həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını alır.
Duzsuz, təbii qoz-fındıq seçmək ürək sağlamlığınıza müsbət təsir göstərə və qaraciyərinizi qoruya bilər. Duzlu və ya şəkərlə örtülmüş qoz-fındıqlardan çəkinmək, həddindən artıq natrium və şəkər qəbulunun qarşısını almağa kömək edə bilər. Həmçinin, emal olunmuş qoz-fındıqların həddindən artıq istehlakından çəkinməyi unutmayın, çünki tərkibində konservantlar ola bilər.
