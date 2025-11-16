Bu gün biz Mərkəzi Asiyanın tarixi dirçəlişinin astanasındayıq - Şavkat Mirziyoyev
Bu gün biz Mərkəzi Asiyanın tarixi dirçəlişinin astanasındayıq.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bu gün Daşkənddə keçirilən Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə bildirib.
"Müdafiə nazirliklərinin rəhbərləri, xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və sənaye, kənd təsərrüfatı, ekologiya və mədəniyyət nazirləri ilk görüşlərini keçiriblər. Daşkənddə Orta Asiya Qadın Liderləri Dialoqu uğurla keçirilib. Bütün bunlar regional tərəfdaşlıq üçün institusional əsasların və mexanizmlərin sistemli şəkildə inkişaf etdirildiyini əyani şəkildə nümayiş etdirir", - deyə o bildirib.
Özbəkistan Prezidenti qeyd edib ki, mürəkkəb və gözlənilməz beynəlxalq siyasi proseslər fonunda birliyimizin və qarşılıqlı dəstəyimizin gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
"Əminəm ki, bu gün Mərkəzi Asiya üçün tarixi bir dirçəlişin astanasındayıq. Əməkdaşlığımızın institusional əsaslarını daha da gücləndirmək və təhlükəsizlik və davamlı inkişaf problemlərinə qarşı koordinasiyalı cavab hazırlamaq vəzifəsini özümüzə qoymuşuq. 10-20 il sonra regionun necə görünməsini istədiyimizi dəqiq başa düşmək vacibdir. Bu baxımdan bir sıra təkliflər irəli sürmək istərdim.
Birincisi, qarşılıqlı fəaliyyətimiz üçün mexanizmlərin və hüquqi çərçivənin daha da təkmilləşdirilməsi fundamental əhəmiyyət kəsb edir. Görüşlərimiz regional dialoqun məsləhət formatından Mərkəzi Asiya icması üçün strateji formata çevrilməlidir. Bu məqsədə çatmaq üçün formatın institusional və təşkilati əsaslarının ardıcıl olaraq gücləndirilməsini təmin edən məsləhət görüşləri haqqında qayda hazırlamağı təklif edirik", - deyə o bildirib.
Ş.Mirziyoyev həmçinin rotasiya əsasında fəaliyyət göstərən katibliyin yaradılmasını və milli koordinatorun statusunun xüsusi prezident nümayəndələri statusuna qaldırılmasını təklif etdi.
"Bundan əlavə, dəyərlərimizə və ictimai diplomatiya ənənələrimizə əsaslanaraq, geniş həyat təcrübəsi olan nüfuzlu ictimai xadimlərdən ibarət Ağsaqqallar Şurasının yaradılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. İnanırıq ki, bu, nəsillər arasında unikal əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də regional həmrəyliyin və kimliyin gücləndirilməsinə töhfə verəcək", - deyə o bildirib.
