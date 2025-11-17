https://news.day.az/azerinews/1796088.html Pərviz Muradov və Murad Aslanov Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərildi Bakı Hərbi Məhkəməsinə yeni hakimlər ezam edilib. Day.Az xəbər verir ki, "Qafqazinfo"nun əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə müvafiq qərar qəbul olunub. Ezam olunan hakimlər Suraxanı Rayon Məhkəməsindən Pərviz Muradov və Lənkəran Şəhər Məhkəməsindən Murad Aslanovdur.
Bakı Hərbi Məhkəməsinə yeni hakimlər ezam edilib.
Day.Az xəbər verir ki, "Qafqazinfo"nun əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə müvafiq qərar qəbul olunub.
Ezam olunan hakimlər Suraxanı Rayon Məhkəməsindən Pərviz Muradov və Lənkəran Şəhər Məhkəməsindən Murad Aslanovdur.
