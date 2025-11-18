Dayanacağa gedirdi, maşın vurub öldürdü

Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsində ağır yol qəzası baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 2005-ci təvəllüdlü İlkin Paşayev "Vaz 21074" markalı avtomobillə Saray-Novxanı yolu ilə avtobus dayanacağına doğru hərəkət edən 1967-ci il il təvəllüdlü piyada Nərminə Hüseyn qızı Tanarverdiyevanı vurub.

Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində cinayət işi başlanıb.