https://news.day.az/azerinews/1796202.html Dayanacağa gedirdi, maşın vurub öldürdü Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsində ağır yol qəzası baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 2005-ci təvəllüdlü İlkin Paşayev "Vaz 21074" markalı avtomobillə Saray-Novxanı yolu ilə avtobus dayanacağına doğru hərəkət edən 1967-ci il il təvəllüdlü piyada Nərminə Hüseyn qızı Tanarverdiyevanı vurub.
Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində cinayət işi başlanıb.
