https://news.day.az/azerinews/1796219.html Bakıda "kamikadze" piyada son anda ölümdən qurtuldu - Anbaan VİDEO Paytaxtda magistral yolda piyada tərəfindən təhlükəli anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər Bakıda qeydə alınıb. Videoda avtomobil yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən, qəfil bir piyadanın yolun ortasına atıldığı görünür.
Bakıda "kamikadze" piyada son anda ölümdən qurtuldu - Anbaan VİDEO
Paytaxtda magistral yolda piyada tərəfindən təhlükəli anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər Bakıda qeydə alınıb.
Videoda avtomobil yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən, qəfil bir piyadanın yolun ortasına atıldığı görünür. O, həm öz həyatını, həm də sürücünü ciddi təhlükə altında qoyub.
Sürücü son anda ağır qəzanın qarşısını almağa nail olub.
Hadisə avtomobilin videoqeydiyyatçısının kamerasına düşüb və görüntülər izləyicilər arasında geniş müzakirəyə səbəb olub.
Məsələ ilə bağlı sürücülər piyadaların diqqətli olmasını, belə davranışların isə faciəyə gətirib çıxara biləcəyini bildiriblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре