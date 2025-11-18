https://news.day.az/azerinews/1796238.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Latviya xalqlarının tarixi əlaqələri və dövlətlərarası münasibətlərimizin yüksək səviyyəsi əməkdaşlığımızın genişlənməsi üçün imkanlar yaradır Xalqlarımızın tarixi əlaqələri, dövlətlərarası münasibətlərimizin hazırkı yüksək səviyyəsi müxtəlif sahələrdə səmərəli əməkdaşlığımızın genişlənməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Latviya Respublikasının Prezidenti Edqars Rinkeviçsə ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb.
"Əminəm ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında ənənəvi dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik", - deyə dövlətimizin başçısının məktubunda qeyd olunub.
