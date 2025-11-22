Kartof qızartması yemək qalıcı fəsadlara yol açır - Diqqət
Unutqanlıq son illərdə nəinki yaşlı insanlarda, hətta gənclərdə də getdikcə daha çox yayılmışdır. Sağlam olmayan, çox yağlı qidaların müntəzəm istehlakının unutqanlıq problemini daha da artırdığı bildirilir. Gündəlik həyatda tez-tez istehlak edilən bəzi qidalar beyin fəaliyyətini yavaşlada və yaddaş performansına mənfi təsir göstərə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, son vaxtlar hətta gənclər arasında da unutqanlıq şikayətlərinin artması yemək vərdişlərinin vacibliyini bir daha ortaya qoyur. Gərgin iş rejimləri, stress və yuxusuzluq, eləcə də istehlak etdiyimiz qidalar beyin fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Araşdırmalar göstərir ki, müəyyən qida qrupları yaddaşa mənfi təsir göstərir, unutqanlığa və hətta yaddaş itkisinə səbəb olur.
Gündəlik həyatın gərgin tempində bir çox insan yeməklərini düşünmədən yeyir. Bununla belə, zahirən günahsız kimi görünən bəzi qidalar zamanla beyin sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Bu qidaların müntəzəm istehlakı zehni yorğunluğu artıra, diqqətin yayınmasına və unutqanlığa səbəb ola bilər. Beyin hüceyrələrinin fəaliyyətinin yavaşlaması yaddaş performansının azalmasına və öyrənmə qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb olur.
Tədqiqatlar göstərir ki, doymuş yağda yüksək olan qidaların uzun müddət istehlakı beyin sağlamlığına zərər verə bilər və unutqanlıq kimi problemlərə səbəb ola bilər. Bu yemək növlərinə daha çox kartof qızartması aiddir.
Mütəxəssislər xüsusilə qızardılmış qidaların tərkibindəki yüksək yağ və trans yağ səbəbiylə beyin hüceyrələrinə zərər verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər. Həddindən artıq istehlak nevroloji keçiriciliyi yavaşlata bilər, unutqanlığa səbəb ola bilər və hətta uzunmüddətli yaddaş itkisi riskini artıra bilər.
Bu səbəbdən qızardılmış yeməklərin istehlakının azaldılması və daha sağlam bişirmə üsullarının seçilməsi yaddaş sağlamlığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
