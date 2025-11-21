Yaşlı kişini oğulları DÖYDÜ - Lalə Azərtaşın efirinə çıxdı - İDDİA - VİDEO
"Təsir dairəsi" verilişində yaşlı kişinin iddiası hər kəsi hiddətləndirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Lalə Azərtaşın "Təsir dairəsi" proqramına qatılan yaşlı kişi canlı efirdə ailəsi tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını bildirib.
Onun sözlərinə görə, qardaşı və iki oğlu onu yerə yıxaraq sürüyüb, nəticədə xəsarətlər alıb. Yaşlı kişi efirdə aldığı zədələri də göstərib.
Daha bir rezonans doğuran açıqlama isə evlə bağlı olub. O, yaşadıqları evi uşaqlarının adına keçirdiyini, buna baxmayaraq hazırda küçələrdə qalmaq məcburiyyətində olduğunu deyib.
Bu iddialar studiyada olan ekspertlər və tamaşaçılar tərəfindən böyük qəzəblə qarşılanıb. Məsələ araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре