Faciəli şəkildə ölən ofisiantın cənazəsini "bəy maşını"nda daşıdılar - FOTO
Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda Emil Cəmil oğlu Quliyev (2005), Əkbər Zeynalov (2007), Cavidan Muradov (1998) və Eltac Əliyev elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Binəqədi rayon ərazisində elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirən 4 gəncdən biri olan Tərtər şəhər sakini Muradov Cavidan Tofiq oğlu doğulduğu şəhər məzarlığında dəfn edilib.
Ailəsi C.Muradlınin cənazəsini daşıyan avtomobili "bəy maşını"na bənzər qırmızı lentlə bəzəyib.
