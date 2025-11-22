Yohanensburqda G20 sammiti başlayıb
Cənubi Afrikanın Yohannesburq şəhərində Böyük İyirmilik ölkələri (G20) liderlərinin zirvə toplantısı start götürüb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Bu ilki sammitə CAR Prezidenti Siril Ramafoza sədrlik edir.
Sammitin işində ABŞ istisna olmaqla "iyirmiliyə" üzv bütün ölkələr iştirak edir; ABŞ tədbiri boykot edir.
Sammit iki gün davam edəcək. Üç sessiya keçiriləcək və onların hamısı qapalı formatda baş tutacaq. Sammitin təsdiqinə çıxarılan sənədlər CAR-ın G20 sədrliyi çərçivəsində əsas prinsiplərə (həmrəylik, bərabərlik və dayanıqlılıq) əsaslanır.
Qeyd edək ki, Böyük İyirmilik - iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin qeyri-rəsmi birliyidir və qlobal iqtisadiyyatın sabitliyinin qorunması üçün aparıcı dövlətlərin səylərini əlaqələndirmək məqsədilə 1999-cu ilin payızında yaradılıb.
