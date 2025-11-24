https://news.day.az/azerinews/1797583.html Ceyhun Bayramov Müqəddəs Taxt-Tac və İtaliyaya rəsmi səfərə gedib 24 noyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Müqəddəs Taxt-Taca və İtaliya Respublikasına rəsmi səfərə yola düşüb. Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Naazirliyindən məlumat verilib.
Ceyhun Bayramov Müqəddəs Taxt-Tac və İtaliyaya rəsmi səfərə gedib
24 noyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Müqəddəs Taxt-Taca və İtaliya Respublikasına rəsmi səfərə yola düşüb.
Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Naazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində 25-27 noyabr tarixlərində nazir Ceyhun Bayramovun Vatikanda və İtaliyada xarici işlər nazirləri, digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlərinin, beyin mərkəzində çıxışı və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре