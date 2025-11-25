https://news.day.az/azerinews/1797707.html Yeni icra başçısı onu işdən çıxardı Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətində kadr dəyişikliyi olub. Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı icra başçısı Elxan İbrahimov Əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, başçının köməkçisi Elbrus Məmmədov vəzifəsindən azad edilib.
Yeni icra başçısı onu işdən çıxardı
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətində kadr dəyişikliyi olub.
Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı icra başçısı Elxan İbrahimov Əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, başçının köməkçisi Elbrus Məmmədov vəzifəsindən azad edilib.
Xatırladaq ki, noyabrın 12-si Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Elxan İbrahimov Nəsimi rayonunun icra başçısı təyin olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре