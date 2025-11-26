Kardioloqların xəbərdarlığı - Ürəyinizə zərər verən ət növləri
Ət bir çox insanın gündəlik qidasının əsas hissəsini təşkil edir, lakin kardioloqlar bəzi ət növlərinin ürək sağlamlığına ciddi təhlükə yarada biləcəyini bildirirlər. Araşdırmalar göstərir ki, ət istehlakı müəyyən şərtlərdə ürək xəstəlikləri, diabet və pnevmoniya risklərini artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kardioloq Dr. Cois Oen-Hsiao, ürək sağlamlığını qorumaq üçün daha az yağlı ətlər və bitki mənşəli qidaların ən yaxşı seçim olduğunu bildirir. Tərəvəzlər, meyvələr, tam taxıllar və paxlalılar, yüksək lif tərkibləri ilə pis xolesterolu azaldır və ürək-damar xəstəliklərindən ölüm riskini minimuma endirir.
Ən zərərli ət növləri
Mütəxəssislər, ürək sağlamlığına ən çox zərər verən ət növlərini açıqlayıb. Birinci sırada yüksək yağlı qırmızı ət növləri dayanır. Bu ətlər doymuş yağlarla zəngindir və LDL, yəni pis xolesterolun artmasına səbəb olur. Qanda xolesterolun artması damar divarlarında lövhə toplanmasına və damarların daralmasına yol açır, bu da infarkt və insult riskini artırır.
İkinci ən zərərli qrup isə emal olunmuş ətlərdir. Kolbasa, salam və digər delikates məhsulları həm doymuş yağ, həm də natriumla zəngindir. Mütəmadi olaraq bu məhsulları istehlak etmək, yüksək qan təzyiqi, bədən şişkinliyi, piylənmə və hətta bəzi xərçəng növləri ilə əlaqələndirilir. Emal zamanı istifadə olunan nitratlar da hipertoniya və xərçəng riskini artırır.
Ətə sağlam alternativlər
Ət istehlakını azaltmaq istəyənlər üçün daha sağlam alternativlər mövcuddur. Mütəxəssislər qırmızı və emal olunmuş ətlərə yerinə dərisiz quş əti, buxarda bişmiş ağ ət və omeqa-3 ilə zəngin balıqları tövsiyə edir. Bu qidalar həm ürəyi qoruyur, həm də uzun müddətli sağlamlığı dəstəkləyir.
