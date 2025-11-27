https://news.day.az/azerinews/1798190.html Balıq yağı belə şəraitdə istehsal edilirmiş - İyrənc görüntülər - VİDEO Balıq yağının istehsal prosesi sizi təəccübləndirə bilər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki balıq yağı istehsalında istifadə olunan kimyəvi maddələr, ağır emal üsulları və bəzən keyfiyyətsiz xammal bir çox insanı daha təmiz və sadə tərkibli alternativlərə yönəldir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki balıq yağı istehsalında istifadə olunan kimyəvi maddələr, ağır emal üsulları və bəzən keyfiyyətsiz xammal bir çox insanı daha təmiz və sadə tərkibli alternativlərə yönəldir.
Bu halda ketan toxumu və balqabaq tumu yağı bitki mənşəli və təbii alternativ kimi önə çıxır. Bu yağlar omega-3 üçün bitki mənbəyi təmin edir, təmiz və sadə tərkibli olur, həmçinin vegan və heyvan üzərində sınaqdan keçirilməyib.
Əlavə olaraq, bu yağlar soyuq pres üsulu ilə hazırlanır və ağır emal tələb etmir. Bu da onları həm təbii, həm də sağlam seçim edir.
