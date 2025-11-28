Yağlısı infarkta aparır - Yağsızı min bir dərdə dərmandır
Yağlı süd zərərlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu diyetoloq və qastroenteroloq Nuriyə Dianova bildirib.
Onun fikrincə tam yağlı südün (3,8% yağlılıq) istifadəsi ölüm riskinin artıra bilər.
Dianova qeyd edib ki, alimlər uzun müddətdir süd məhsullarının ürək və damar sağlamlığına təsirini araşdırır. Bu il Norveçdə aparılan böyük bir tədqiqatın nəticələri elmi jurnalda dərc olunub. Tədqiqatçılar tam və az yağlı südün ürək-damar xəstəlikləri ilə əlaqəsini müəyyənləşdirməyə çalışıblar.
Onun sözlərinə görə yüksək süd istehlakı ümumi və ürək-damar ölüm riskinin artması ilə bağlıdır. Xüsusilə tam yağlı südün istehlakı işemik xəstəliyi və ümumi ölüm hallarının artması ilə əlaqəlidir.
Ən güclü təsir qadınlarda müşahidə olunub. Hər gün istehlak edilən 100 qram tam yağlı süd ürək-damar ölüm riskini artırır. Həkim ürək və damar sağlamlığı üçün tam yağlı südü az yağlı və ya yağsız süd ilə əvəz etməyi tövsiyə edib.
