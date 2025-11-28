Yataraq da arıqlamaq mümkündür - Amma, xüsusi saatı var...
İnsanın yuxudaykən sərf etdiyi kalorinin miqdarı açıqlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı somnoloq İlya Smirnov bildirib ki, yuxu sağlamlıq və bədən çəkisinin normallaşmasında çox önəmlidir. Onun sözlərinə görə, səkkiz saatlıq yuxu zamanı insan təxminən 500 kilokalori sərf edir.
"Keyfiyyətli yuxu maddələr mübadiləsini normallaşdırır və iştahanı idarə etməyə kömək edir. Yuxu pozulduqda qrelin hormonu artır və gecələr yüksək kalorili qidalara meyl yaranır. Həmçinin yuxu stres hormonlarını azaldır, kortizol səviyyəsi düşəndə insan daha az şəkərli və yağlı qidalara üstünlük verir", - həkim izah edib.
Smirnov əlavə edib ki, yuxu hormon balansını tənzimləyir, endokrin sistemin işləməsini stabilləşdirir. Yuxunun azlığı isə yorğunluq, əsəbilik, diqqət və yaddaş problemlərinə, hətta depressiya və narahatlıq hallarına səbəb ola bilər.
Həkim vurğulayıb ki, arıqlamaq istəyənlər üçün səkkiz saatlıq keyfiyyətli yuxu "əlavə işsiz kalori yandırmaq" imkanıdır.
