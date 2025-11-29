Gündə 4 fincan içmək qocalmanı yavaşladır
Norveçdə aparılan yeni araşdırma göstərir ki, gündə üç-dörd fincan qəhvə içmək bioloji qocalma prosesini yavaşlada bilər.
Day.Az Milil.Az-a istinadən xəbər verir ki, alimlərin sözlərinə görə, orta miqdarda qəhvə istehlakı hüceyrələrin qoruyucu hissəsi olan telomerlərin uzunluğunu artıraraq insanı bioloji olaraq təxminən beş il daha gənc göstərə bilər.
Tədqiqatda 11 il ərzində ruhi xəstəlik diaqnozu qoyulmuş 436 nəfərin gündəlik qəhvə istehlakı izlənilib. İştirakçılar "heç vaxt içməyənlər", "1-2 fincan içənlər", "3-4 fincan içənlər" və "gündə beş və daha çox fincan içənlər" olaraq qruplaşdırılıb.
Gündə 3-4 fincan qəhvə içənlərin telomerləri daha uzun olub
Bu qrupun bioloji yaşı qəhvə içməyənlərlə müqayisədə təxminən 5 il daha gənc hesablanıb
Gündə 5 və daha çox fincan içmək isə bu üstünlüyü aradan qaldırır
Tədqiqatçılar bildirirlər ki, qəhvədəki antioksidant və iltihabəleyhinə maddələr telomerlərin qısalma prosesini yavaşlada bilər. Lakin həddindən artıq qəhvə istehlakı əks təsir göstərə, hüceyrə zədələnməsinə səbəb ola bilər.
Tədqiqat qrupundan Dr. Monika Aas deyib:
"Telomerlər oksidləşdirici stressə qarşı həssasdır. Qəhvənin tərkibindəki faydalı birləşmələr hüceyrə qocalmasını yavaşlada bilər, lakin gündə dörd fincandan artıq içmək tövsiyə olunmur."
Mütəxəssislər orta miqdarda qəhvə istehlakının sağlamlığa müsbət təsir göstərə biləcəyini vurğulayırlar, lakin hər kəs üçün uyğun olmadığını da qeyd edirlər.
