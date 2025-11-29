Qidalanma eksperimenti faciə ilə bitdi - FOTO
Rusiyalı fitnes məşqçisi Dmitri Nuyanzin həyatını itirib. 30 yaşlı influenserin ölüm səbəbinin sürətli şəkildə çəki almaq məqsədilə həyata keçirdiyi "çoxkalorili qida çağırışı" olduğu bildirilir.
Day.Az "Qafqazinfo"ya xəbər verir ki, Dmitri gündə 10 min kalori qəbul edərək, 25 kiloqram çəki almağı, daha sonra isə hazırladığı yeni fitnes proqramı ilə həmin çəkini tez bir zamanda atmağı planlaşdırırdı.
Lakin ağır qidalanma rejiminin fonunda onun yuxuda ürək tutmasından vəfat etdiyi iddia olunur.
Hadisədən bir gün əvvəl məşqçi özünü pis hiss etdiyi üçün məşq dərslərini ləğv edib və həkimə getməyi planlaşdırdığını yaxınlarına yazıb.
Dmitri Nuyanzin Rusiyanın Orenburq şəhərində torpağa tapşırılıb.
O, çəkisini kəskin artırmaq və sonradan azaltmaq prosesini sosial şəbəkələrdə paylaşır, gündəlik rasionuna daxil olan bulkalar, piroqlar, pelmenilər, hamburgerlər və pizzalar barədə mütəmadi paylaşımlar edirdi.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре