Tualet vərdişlərindəki dəyişiklik Alzheimerin başlanğıcı ola bilər
ÜST-ün məlumatına görə, hazırda dünyada təxminən 55 milyon insan demensiya ilə yaşayır. Bu rəqəmin 2030-cu ildə 78 milyona, 2050-də isə 139 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır. Türkiyədə isə Alzheimer xəstələrinin sayının 600 min nəfəri keçdiyi bildirilir. Mütəxəssislər demensiyanın yalnız yaddaş itkisi ilə deyil, həm də idrak və davranış dəyişiklikləri ilə müşayiət olunduğunu vurğulayaraq, erkən əlamətlərin tanınmasının vacibliyini qeyd edirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Alzheimer xəstəliyi illər əvvəl çox incə və fərq edilməyən simptomlarla başlaya bilər. Son araşdırmalar göstərir ki, bu simptomlardan biri tualetdə yaşanan dəyişikliklərlə özünü göstərə bilər. Mütəxəssislər bunun xəstəliyin erkən xəbərdarlıq əlamətlərindən biri ola biləcəyini deyirlər.
2022-ci ilin martında nüfuzlu "The Lancet" jurnalında dərc olunan genişmiqyaslı araşdırma bu istiqamətdə mühüm nəticələr ortaya çıxarıb. Tədqiqatçılar Böyük Britaniya və Fransadan olan 39.672 yetkinin tibbi məlumatlarını analiz edərək, Alzheimer diaqnozundan 15 il əvvəl müşahidə edilən əlamətləri araşdırıblar.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, həmin dövrdə tualet vərdişlərində - xüsusilə idarəetmənin çətinləşməsi, qəfil təcili tualet ehtiyacı və ya nəzarət problemləri kimi kiçik dəyişikliklər - nevroloji proseslərin başladığını göstərə bilər.
Araşdırmanın əsas məqsədi Alzheimerin beyində yaratdığı dəyişiklikləri daha erkən aşkar etmək və gələcək diaqnostika metodlarına yol açmaq olub.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, Alzheimerin erkən aşkarlanması xəstəliyin gedişatını əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlada bilər.
