"Virat" tankeri Türkiyə sahilləri yaxınlığında dron hücumuna məruz qalıb
Qambiya bayrağı altında üzən "Virat" neft tankeri yenidən Türkiyə sahilləri yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bundan əvvəl ötən gecə tankerdə yanğın baş verib. Onun pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulduğu güman edilib. Gəmidə olan 20 nəfərlik heyət tam şəkildə təxliyə edilib.
NTV-nin məlumatına görə, şənbə günü tankerin sağ bortunda su xəttindən yuxarı hissədə pilotsuz dəniz aparatlarının yeni hücumu nəticəsində kiçik zədələr aşkar edilib.
Türkiyənin Nəqliyyat Nazirliyi tankerə hücum barədə məlumatı təsdiqləyib. "Gəmiyə səhər saatlarında yenidən hücum edilib, gəminin sağ bortunda kiçik zədə var. Mövcud məlumata görə, gəmidə yanğın yoxdur, heyətin səhhəti yaxşıdır. Xilasetmə qrupları gəmidən heç bir müraciət daxil olmadığı üçün təhlükəsiz məsafədə gözləyirlər", - qurumun açıqlamasında bildirilib.
