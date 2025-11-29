https://news.day.az/azerinews/1798751.html Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu oldu Azərbaycan boksçusu Sübhan Məmmədov (50 kiloqram) U-23 Avropa çempionatının qalibi olub. Day.Az xəbər verir ki, millinin lideri finalda Maksim Rudiki (Ukrayna) məğlub edib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Məmmədov yekunda 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gələrək Avropa çempionu tituluna yiyələnib.
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu oldu
Azərbaycan boksçusu Sübhan Məmmədov (50 kiloqram) U-23 Avropa çempionatının qalibi olub.
Day.Az xəbər verir ki, millinin lideri finalda Maksim Rudiki (Ukrayna) məğlub edib.
Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Məmmədov yekunda 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gələrək Avropa çempionu tituluna yiyələnib.
Beləliklə, Elbrus Rzayevin rəhbərlik etdiyi milli komanda Avropa çempionatını 3 medalla başa vurub. Mamedovdan öncə Tağı Nəsibov (60 kiloqram) və Səbuhi Əlizadə (+90 kiloqram) bürünc mükafata sahib olub.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatında 33 ölkədən 271 boksçu mübarizə aparırdı.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре