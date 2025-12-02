Narın bu möcüzələrindən xəbəriniz var?
Dadı və müalicəvi faydaları ilə dünyada getdikcə populyarlaşan bir meyvə olan narın araşdırmalara görə yaşıl çaydan 3 qat daha çox antioksidant olduğu ortaya çıxıb.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, narın tərkibində fol turşusu, kalium, fosfor, dəmir, C vitamini və lif baxımından çox yüksək olduğu bildirilib. Meyvənin bu təsiri hüceyrələrin yenilənməsini stimullaşdırır, orqanizmin müqavimətini artırır, immuniteti gücləndirir.
100 qram narın orqanizmin C vitamini dozasının təxminən yüzdə 16-nı qarşıladığı ortaya çıxıb. Narın birdən çox istehlak üsulu var. Ümumilikdə təzə formada üstünlük verilsə də, sıxıb şirəsini də içmək olar.
Nar şirə və sirkə kimi müxtəlif formalara çevrilərək, təravətləndirici bir ətir olaraq içki qruplarına qatılaraq və ya çaya çevrilərək asanlıqla istehlak edilə bilər; qaynar suya əzilmiş nar dənələri, qurudulmuş nar çiçəkləri və ya nar şirəsi konsentratı əlavə edin.
1- Tərkibindəki maddələr ürək xəstəliklərindən qorunmağa kömək edir.
2- Nar şirəsi ekstraktında olan bioaktiv kimyəvi birləşmələr hüceyrənin anormal yayılmasının və şişin yayılmasının qarşısını ala bilər.
3- Nar meyvəsindən alınan ekstrakt; Ağciyər, döş və kolon xərçənginin aqressiv təsirlərindən qorunmağa kömək edir.
4-Xolesterolu balanslaşdırır.
5- Qandakı qlükoza səviyyəsini tarazlayaraq diabetin qarşısını alır.
6- Təzyiq salıcı təsirə malikdir.
7- Prostat vəzi xərçənginin qarşısının alınmasında iştirak edir.
8- Sümükləri qidalandırır və kalsifikasiyanın qarşısını alır.
9- İshal əlamətlərini aradan qaldırır.
10- Otoksidləşmə nəticəsində hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır.
11- Hüceyrələrarası əlaqədə iştirak edən zülalların əmələ gəlməsinə kömək edir.
12- Sümük və oynaq iltihablarının qarşısını alır.
13- Qaraciyərə qoruyucu təsir göstərir.
14- Reproduktiv sağlamlığa töhfə verir.
15- Əzələ ağrılarını aradan qaldırır və ağır məşqdən sonra bədənin bərpasını asanlaşdırır.
16- Ağız sağlamlığını qoruyur.
