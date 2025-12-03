Yumurtanı soyuducuda tərs saxlayın - Görün nə olacaq
Yumurtanı soyuducuda saxlama forması onun təravətinə təsir edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yumurtanın soyuducuda necə yerləşdirilməsinin onun keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Araşdırmalara görə yumurtaların sivri ucu aşağı, enlənmiş ucu yuxarı olacaq şəkildə saxlanılması onların daha uzun müddət təzə qalmasına şərait yaradır.
Alimlərin izahına əsasən, yumurtanın geniş tərəfində təbii hava boşluğu yerləşir. Yumurtalar tərsinə qoyulduqda bu hava yuxarı qalxır və sarıya yaxınlaşır. Hava kisəsinin sarı ilə təması məhsulun daha tez xarab olmasına və xoşagəlməz qoxunun yaranmasına səbəb olur.
Mütəxəssislər əlavə edirlər ki, yumurta qabığı mikroskopik məsamələrdən ibarətdir və xarici mühitdən mikroorqanizmlərin daxil olmasına həssasdır. Doğru istiqamətdə saxlanılan yumurtalar həm daxili quruluşunu daha yaxşı qoruyur, həm də bakteriyalara qarşı daha dayanıqlı olur.
• yumurtaları həmişə sivri ucu aşağı olmaqla yerləşdirmək
• orijinal karton qutuda saxlamaq
• qutunu buzdolabının qapısı deyil, orta rəfə qoymaq ki, temperatur dəyişməsin
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu sadə qaydaya əməl etməklə yumurtaların saxlanma müddətini xeyli uzatmaq mümkündür.
