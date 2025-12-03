https://news.day.az/azerinews/1799470.html "İlk dəfə qurbağa və çəyirtkə yedim" - VİDEO Aparıcı və aktyor İlkin Həsəni bloger xanımı Aysel ilə birlikdə istirahət üçün Tailandı seçib. Day.Az xəbər verir ki, cütlük sosial şəbəkələrdə aktiv paylaşımlar edir. Aysel tətil görüntülərindən birinə "Sizə kontent hazırlayım deyə yemədiyim şey qalmadı", sözləri ilə zarafat dolu şərh yazaraq izləyicilərin marağına səbəb olub.
