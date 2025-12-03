https://news.day.az/azerinews/1799488.html Bakıda iki yük maşını toqquşdu - VİDEO Bu gün Bakıda yük avtomobilləri toqquşub. Day.Az xəbər verir ki, Bakı-Sumqayıt yolunun Xırdalan şəhərindən keçən hissəsində iki yük avtomobili toqquşub. Zərbənin təsirindən "Isuzu" markalı nəqliyyat vasitəsinə ciddi maddi ziyan dəyib. Hadisə ilə bağlı ölən və ya xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat yoxdur.
