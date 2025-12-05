Kağız dəsmal alarkən diqqət - İçində olan bu 3 maddə xərçəng yaradır
Gündəlik istifadədə ən zərərsiz görünən məhsullardan biri hesab edilən kağız dəsmalların tərkibində bəzən gözə görünməyən kimyəvi maddələr ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xlorlu ağardıcılar, dioxin və furan kimi qalıqlar uzun müddətdə sağlamlıq üçün risk yarada bilir.
Yayımlanan qısa videoda istehlakçılara etiket oxunarkən hansı məqamlara diqqət edilməli olduğu izah edilib. Videoda təhlükəsiz sayılan ifadələr barədə məlumat verilib və qida ilə təmas zamanı seçimin niyə daha diqqətli aparılmasının vacibliyi vurğulanıb.
Mütəxəssislər təmizliyin sağlamlığa zərər verməməsi üçün daha təbii məhsullara üstünlük verilməsini tövsiyə edir. Onların fikrincə təbiiliyə yönəlmək kiçik dəyişiklik kimi görünə bilər lakin gündəlik həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərə biləcək bir addımdır.
