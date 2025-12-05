Çox az istifadə olunur amma ən faydalı tərəvəzdir

Qulançar (asparagus) yüksək qidalılıq dəyəri və sağlamlığa müsbət təsirləri ilə tanınan tərəvəzlərdən biridir. Vitamin A, C, K, fol turşusu və antioksidantlarla zəngin olan bu məhsul həm detoks təsiri göstərir, həm də immun sistemini gücləndirir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, lakin mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, qulançar hər kəs üçün uyğun deyil.

Qulançarın faydaları

Orqanizmdə toksinlərin atılmasını sürətləndirir

Şişkinliyi azaldan təbii diuretik təsir göstərir

Fol turşusu ilə beynin fəaliyyətini dəstəkləyir

Antioksidantlarla xərçəng riskini aşağı sala bilər

Həzm sistemini gücləndirir

Kimlərə yemək tövsiyə olunmur?

Mütəxəssislər aşağıdakı qruplara qulançarı ehtiyatla və ya ümumiyyətlə qəbul etməməyi tövsiyə edir:

Böyrək xəstələri

Qulançar sidikqovucu təsirə malikdir. Bu səbəbdən böyrək daşları və ya digər böyrək problemləri olan şəxslərdə vəziyyəti ağırlaşdıra bilər. Faydalı olsa da, həddindən artıq miqdarda istehlak edilməsi hormonal balansı təsirləyə bilər. Ona görə də hamilələr miqdara diqqət etməlidirlər.

Allergiyası olanlar

Balqabaq, sarımsaq, soğan kimi bitkilərə allergiyası olan şəxslərdə qulançar da oxşar reaksiyaya səbəb ola bilər.