Azərbaycan ilə Kanada arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə olunub

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Kanadanın xarici işlər nazirinin parlament katibi Robert Olifant ilə görüşüb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

Məlumata əsasən, görüş Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurası çərçivəsində olub.

Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq, regional proseslər və ATƏT çərçivəsində ortaq prioritetlər müzakirə olunub.