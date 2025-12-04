https://news.day.az/azerinews/1799953.html Azərbaycan ilə Kanada arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə olunub Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Kanadanın xarici işlər nazirinin parlament katibi Robert Olifant ilə görüşüb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb. Məlumata əsasən, görüş Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurası çərçivəsində olub.
Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq, regional proseslər və ATƏT çərçivəsində ortaq prioritetlər müzakirə olunub.
