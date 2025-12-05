https://news.day.az/azerinews/1800059.html Rəqsanə həbsdən çıxdıqdan sonra ilk dəfə efirə çıxdı - VİDEO Müğənni Rəqsanə İsmayılova həbsdən çıxdıqdan sonra ilk dəfə efirdə qonaq olub. Day.Az xəbər verir ki, Rəqsanə qızı Aysunla birlikdə "Tarixin bir günü" verilişinin qonağı olub. Proqramda canlı ifalar edən müğənni həbsdən çıxmaqda ona köməklik göstərən vəkillərinə təşəkkür edib.
Rəqsanə həbsdən çıxdıqdan sonra ilk dəfə efirə çıxdı - VİDEO
