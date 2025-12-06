İdman edənlər xərçəngə daha az tutulur - Araşdırma
Fiziki məşqlər xərçəngin böyüməsini 60 faiz yavaşlada bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, beynəlxalq tədqiqatlar göstərir ki, fiziki aktivlik xərçəng hüceyrələrinin enerji mənbəyini azaltmaqla onların böyüməsini ləngidə bilər.
Bu nəticə "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) jurnalında dərc olunmuş araşdırmada yer alıb.
Tədqiqat çərçivəsində aparılan eksperimentlərdə göstərilib ki, müntəzəm olaraq qaçan siçanlarda şişlər təxminən 60 faiz daha yavaş böyüyür. Maraqlısı odur ki, bu fərq heyvanların qəbul etdiyi kalorinin miqdarından asılı olmayıb.
Alimlər qeyd edirlər ki, məşqlər zamanı ürək və skelet əzələləri qlükozanı aktiv şəkildə istifadə edir, beləliklə şişlər üçün enerji mənbəyi azalır. Bu effekt həm süd vəzi xərçəngi, həm də melanoma modellərində müşahidə olunub.
Bundan əlavə, məşq edən siçanlarda mTOR proteininin aktivliyi azalır ki, bu da şişlərin böyüməsini stimullaşdıran əsas faktor hesab olunur. Əvvəlcədən edilən məşqlər isə orqanizmin enerji effektivliyini artıraraq bədən tərkibini yaxşılaşdırır.
Alimlər hesab edir ki, insanlar üçün də bənzər mexanizmlər mövcuddur. Məşqlər əzələlərin gen ifadəsini dəyişdirərək qlükoza və amin turşularının metabolizmini xərçəng əleyhinə istiqamətə yönəldə bilər.
Tədqiqatçılar bildirirlər ki, "qlükozanın yenidən paylanması" mexanizminin başa düşülməsi yeni xərçəng terapiyası yanaşmalarının yaradılmasına kömək edə bilər. Bunlara fiziki məşqlər proqramlarından tutmuş, məşqin metabolik təsirlərini təqlid edən dərmanların hazırlanmasına qədər yanaşmalar daxildir.
