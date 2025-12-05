https://news.day.az/azerinews/1800135.html Mənzurənin canlı ifası TƏNDİQ EDİLDİ - VİDEO Müğənni Mənzurə Musayeva canlı ifası müzakirə yaradıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Günə uğurla" verilişində qonaq olan sənətçi proqram zamanı canlı ifa səsləndirib. Lakin ifa zamanı Musayevanın səsinin nəzarətdən çıxdığı, bəzi anlarda xaric oxuduğu izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb.
Müğənni Mənzurə Musayeva canlı ifası müzakirə yaradıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Günə uğurla" verilişində qonaq olan sənətçi proqram zamanı canlı ifa səsləndirib.
Lakin ifa zamanı Musayevanın səsinin nəzarətdən çıxdığı, bəzi anlarda xaric oxuduğu izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Bu məqam sosial şəbəkələrdə tənqid və iradlarla qarşılanıb.
İzləyicilər sənətçinin canlı performansının gözləntiləri doğrultmadığını yazaraq, ifanın zəif alındığını qeyd ediblər.
Həmin anları təqdim edirik:
