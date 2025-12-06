Şəhər planlaşdırması zamanı gənclər və cəmiyyətin tələbləri nəzərə alınmalıdır - Komitə sədri
Gənclər ancaq iqlim və dayanıqlılıq məsələlərində deyil, digər istiqamətlərdə də aktivlik nümayiş etdirməlidirlər.
Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bunu D-8 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev D-8 Gənclər Dialoqunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.
Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan gəncləri memarlıq sahəsində aktiv iştirak edirlər:
"Biz başa düşürük ki, şəhər planlaşdırması zamanı gənclər və cəmiyyətin tələbləri nəzərə alınmalıdır. Biz təhsilə, modelliyə çox böyük önəm veririk".
O qeyd edib ki, baş tutan Dialoqlar multikultural əməkdaşlığa çox böyük töhfə verir.
Anar Quliyev gəncləri Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda da aktiv iştirak etməyə səsləyib.
