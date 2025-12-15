Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu gün saat 10:00-dan etibarən Yasamal rayonunun M.Şərifzadə, A.Abbasov, X.Mustafayev, H.Zərdabi, X.Dadaşov, V.Əliyev, Z.Kərimov, N.Hikmət və 7,8,9-cu Sallaqxana küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.