Azərbaycandan ABŞ-yə və əks istiqamətdə pul köçürmələri artıb
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına (ABŞ) fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 55,706 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən məlumat verir ki, bu göstərici 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,715 milyon ABŞ dolları və ya 23,8% çoxdur.
Məlumata görə, hesabat dövründə Azərbaycandan xaricə ümumi pul köçürmələrində ABŞ-nin payı 15,4% təşkil edib.
Həmçinin cari ilin ilk 9 ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 74,134 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 26,153 milyon ABŞ dolları və ya 54,5% artım deməkdir.
Hesabat dövründə xaricdən Azərbaycana ümumi pul köçürmələrində ABŞ-nin payı 8,7% təşkil edib.
2024-cü ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan ABŞ-yə fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 44,991 milyon ABŞ dolları, əks istiqamətdə isə 47,981 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Ümumilikdə, 2025-ci ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan xarici ölkələrə fiziki şəxslərin həyata keçirdikləri pul köçürmələrinin həcmi 361,357 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 46,925 milyon ABŞ dolları və ya 11,5% azdır.
Eyni zamanda, hesabat dövründə xarici ölkələrdən Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 849,910 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 1,404 milyon ABŞ dolları və ya 0,2% çoxdur.
