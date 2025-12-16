Nəqliyyat sahəsi işçilərinə dövlət mükafatları təqdim edilib - FOTO
Prezident İlham Əliyevin Sərəncamları ilə təltif olunan dəmir yolu nəqliyyatı işçiləri və Bakı Metropoliteninin əməkdaşlarına dövlət mükafatlarının təqdim olunması mərasimi keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə RİNN məlumat yayıb.
Tədbirdə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev təltif olunan sahə işçilərini təbrik edib, dövlət başçısına göstərdiyi diqqətə görə minnətdarlığını bildirib.
Məlumat üçün bildirək ki, Prezident İlham Əliyevin 13 oktyabr 2025-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə 4 nəfər 3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni, 15 nəfər "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.
Prezident İlham Əliyevin 5 noyabr 2025-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Bakı Metropoliteninin inkişafında əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə 1 nəfər 3-cü dərəcəli "Əmək" ordeninə, 9 nəfər "Tərəqqi" medalına layiq görülüb.
