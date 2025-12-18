Hər gün limon suyu içməyin faydaları
Limon suyu gündəlik vərdiş kimi qəbul edildikdə orqanizmə bir sıra faydalar verə bilər.
Milli.Az medialoq.az-a istinadən bildirir ki, ancaq ölçülü istifadə vacibdir. Budur hər gün limon suyu içməyin 7 əsas təsiri:
1. İmmuniteti gücləndirir
Limon C vitamini ilə zəngindir. Bu vitamin bədənin infeksiyalara qarşı müqavimətini artırır, soyuqdəymə və qrip riskini azalda bilər.
2. Həzm sistemini yaxşılaşdırır
Səhər acqarına ilıq limon suyu içmək mədə turşusunun balansına kömək edir, qəbizliyi azalda və həzmi sürətləndirə bilər.
3. Qaraciyəri dəstəkləyir
Limon suyu qaraciyərin təmizləyici funksiyasını aktivləşdirə, toksinlərin bədəndən atılmasına kömək edə bilər.
4. Dərini daha sağlam edir
Antioksidant təsiri sayəsində limon suyu dərinin daha parlaq görünməsinə, sızanaqların azalmasına və erkən qocalmanın ləngiməsinə dəstək ola bilər.
5. Arıqlama prosesinə kömək edir
Maddələr mübadiləsini sürətləndirə və toxluq hissi yarada bilər. Bu da gün ərzində daha az kalori qəbuluna səbəb ola bilər.
6. Böyrək daşlarının riskini azalda bilər
Limonun tərkibindəki sitrat maddəsi bəzi növ böyrək daşlarının yaranmasının qarşısını almağa kömək edə bilər.
7. Bədəni nəmləndirir və enerji verir
Su ilə birlikdə qəbul edildiyi üçün orqanizmin su balansını qoruyur, səhərlər daha gümrah hiss etməyə kömək edir.
Diqqət edilməli məqamlar
Limon suyu diş minasına zərər verə bilər - içdikdən sonra ağzı su ilə yaxalamaq məsləhətdir.
Mədə turşuluğu, qastrit və ya reflüsü olanlar ehtiyatla istifadə etməlidirlər.
Həddindən artıq istifadə faydadan çox zərər verə bilər.
