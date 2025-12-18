Nadir Hüseynovun maşını dayanacağa çırpılıbmış
Tanınmış bədii qiraətçi, Əməkdar müəllim Nadir Hüseynovun ölümü ilə nəticələnən hadisənin təfərrüatları məlum olub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dekabrın 17-də saat 11 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, N.Hüseynov idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və maşın yolun kənarında olan avtobus dayanacağına çırpılıb. Nəticədə o, hadisə yerində həyatını itirib. Bu zaman həmçinin dayanacaqda olan qadın xəsarət alıb.
Bildirilir ki, qəzadan əvvəl N.Hüseynovun səhhətində ciddi problem yaranıb və o, ani olaraq nəqliyyat vasitəsinin idarəetməsini itirib.
Faktla bağlı Nəsimi Rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре