Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında xidmətlərinə görə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilsinlər:

Cavad-zadə Mir-Riad Mir-Məmməd oğlu

Eyvazov Təyyar Haşım oğlu

Əfəndiyev Akif Zahid oğlu

Meybəliyev Məmmədəli Tələt oğlu

Məmmədova Nailə Yusif qızı

Mirzə-zadə Valeh Ağasafa oğlu.