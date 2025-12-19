Marko Rubio Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində ABŞ-ın iştirakından danışıb
Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti sülhməramlı olmağı prioritet hesab edir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ-ın Dövlət katibi Marko Rubio bildirib.
O, Trampın Prezidentliyi dövründə həll olunmuş münaqişələrdən danışıb.
"Rusiya-Ukrayna, Hindistan və Pakistan, Tailand və Kamboca kimi davamlı problemlərin, Sudanda faciənin və ya Cənubi Sudanda münaqişə potensialının, Ermənistan və Azərbaycanda münaqişənin həllində iştirak etdiyimizi gördünüz. Biz həmişə mümkün olduqda müharibənin qarşısını almağa və ya münaqişələrə son qoymağa imkan verən vasitəçi rolunu oynamaq üçün imkanlar axtarırıq. Əlbəttə ki, bu halların bir çoxunda insanları danışıqlar masası arxasına gətirə, razılığa gələ bilərsiniz və sonra tətbiq prosesi başlayır. Beləliklə, biz bunların bir çoxunda, xüsusən də onların müəyyən şərtlərə razılığa gəlməsində irəliləyiş əldə etmişik", - deyə Marko Rubio vurğulayıb.
