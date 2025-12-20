Bakıda məktəbdə qorxulu anlar - Boğulan şagird belə xilas edildi - VİDEO
Bakı şəhərində yerləşən orta məktəblərdən birində boğulma təhlükəsi ilə üzləşən şagird vaxtında göstərilən yardım sayəsində xilas olunub.
Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan 112 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin VI sinfində qeydə alınıb. Belə ki, şagird yemək zamanı boğazında çörək parçasının qalması nəticəsində çətin vəziyyətə düşüb.
Hadisə anında müəllimlər dərhal müdaxilə edib. Onlarla yanaşı, məktəbdə olan valideynlərdən biri də kömək göstərməyə çalışıb. Təcili tibbi yardım briqadası gələnədək məktəbin "Daxili keyfiyyət təminatı və özünüqiymətləndirmə" komissiyasının üzvü olan həmin valideyn operativ və düzgün müdaxilə edərək şagirdin həyatını xilas edib.
Qeyd edək ki, hadisə məktəbin təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре