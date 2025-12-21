"Volkswagen"in çöküşü rəsmiləşir - Tarixdə ilk
"Volkswagen" şirkəti Almaniyadakı Dresden zavodunda avtomobil istehsalını dayandıracaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu, şirkətin 88 illik tarixində Almaniyada ilk belə bağlanmadır.
Zavodun bağlanması Avropanın ən böyük avtomobil istehsalçısının Çin və Avropa bazarlarında zəif satışlarla üzləşməsi və ABŞ-dakı tariflərin satışlara təsiri səbəbindən baş verir.
Volkswagen 2023-2027-ci illər üçün təxminən 160 milyard avro sərmayə planını necə bölüşdürəcəyini düşünür. Benzin mühərrikli avtomobillərin ömrünün uzun olması şirkətin büdcəsinə təsir göstərir və bəzi layihələrin dayandırılması lazım ola bilər.
Dresden zavodu 2002-ci ildən bəri ildə 200,000-dən az avtomobil istehsal edib, bu da VW-in Wolfsburg mərkəzi zavodunun illik istehsalının yarısından azdır. Zavod əvvəl Phaeton modelinin istehsalı üçün nəzərdə tutulub və daha sonra elektrikli avtomobillər, o cümlədən ID.3 modeli üçün istifadə olunub.
Zavodun binası bundan sonra Dresden Texniki Universitetinə icarəyə veriləcək və burada süni intellekt, robotika və çiplərin inkişafı üzrə tədqiqat mərkəzi yaradılacaq. Volkswagen və universitet gələn 7 il ərzində layihəyə 50 milyon avro sərmayə qoymağı planlaşdırır.
Şirkət eyni zamanda binanı avtomobil çatdırılması üçün və turistlər üçün də istifadə edəcəyini bildirib.
Volkswagen bu qərarı "iqtisadi baxımdan zəruri" olduğu üçün verdiyini açıqlayıb. Bu dəyişikliklər eyni zamanda Almaniyada 35,000 iş yerinin bağlanması ilə nəticələnəcək.
