Bakıda bacı-qardaş dəm qazından zəhərlənərək ölüblər

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə dekabrın 20-də Xətai rayonunda baş verib.

2008-ci il təvəllüdlü Zeynəb Yaralıyeva və qardaşı 2009-cu il təvəllüdlü Amin yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.

Araşdırma aparılır.