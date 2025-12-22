https://news.day.az/azerinews/1804232.html Bakıda bacı-qardaş dəm qazından zəhərlənərək ölüblər Bakıda bacı-qardaş dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə dekabrın 20-də Xətai rayonunda baş verib. 2008-ci il təvəllüdlü Zeynəb Yaralıyeva və qardaşı 2009-cu il təvəllüdlü Amin yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Araşdırma aparılır.
