Avtobus qəzasında yaralananların SON DURUMU
Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunan 11 nəfərə (4-ü qadın, 7-si kişi) bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travması diaqnozu təyin edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Pasiyentlərə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra KT müayinəsi icra edilib.
Hazırda pasiyentlərdən 3 nəfərin vəziyyəti ağır, 5 nəfərin vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir.
3 nəfər isə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
Qeyd edək ki, bu gün Qaradağ rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı "Suzuki" markalı avtobus qarşıda hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtobusla toqquşub. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir.
