"Maduro həyat yoldaşı ilə birgə ələ keçirilib" - Trump "Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro həyat yoldaşı ilə birgə ələ keçirilib və ölkədən çıxarılıb". Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Xatırladaq ki, bu gün Venesuelanın paytaxtı Karakasda bir neçə partlayış baş verib. "CBS News"un jurnalisti Cennifer Ceykobs ABŞ Prezidenti Donald Trampın Venesuelada obyektlərə zərbə endirmək barədə göstəriş verdiyini bildirib. Daha sonra, Ağ Ev Karakasa zərbə endirildiyini təsdiq edib.
