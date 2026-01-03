Venesuela XİN ölkədəki vəziyyətlə bağlı bəyanat verib

Venesuela Xarici İşlər Nazirliyi ölkədəki vəziyyətlə bağlı bəyanat verib.

Day.Az  bu barədə Venesuela Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

"Venesuela Bolivar Respublikası ABŞ-nin hazırkı hökuməti tərəfindən Venesuela ərazisinə və əhalisinə qarşı həyata keçirilən hərbi təcavüzü qətiyyətlə rədd edir, pisləyir və beynəlxalq ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarır. Həmlələr şəhərin mülki və hərbi obyektlərinə - Respublikanın paytaxtı Karakas şəhərinə, eləcə də Miranda, Araqua və La-Quaira ştatlarına endirilib.

Bu hərəkətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin, xüsusən də dövlətlərin suverenliyinə hörmət, hüquqi bərabərlik və zorakılığın qadağan olunması prinsiplərini təsbit edən 1 və 2-ci maddələrinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Belə təcavüz beynəlxalq sülh və sabitlik üçün, xüsusilə Latın Amerikası və Karib hövzəsində, ciddi təhlükə yaradır və milyonlarla insanın həyatını ciddi risk altına qoyur",- bəyanatda qeyd olunur.

Venesuela Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, bu hücumun məqsədi ölkənin strateji resurslarını, əsasən neft və faydalı qazıntıları ələ keçirmək və ölkənin siyasi müstəqilliyini zorla sarsıtmaqdır.