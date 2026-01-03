Venesuela MN xalqa müraciət edib

Venesuela Müdafiə Naziri Vladimir Padrino Lopes vətəndaşları ABŞ-nin hücumları fonunda təşvişə düşməməyə və anarxiyaya yol verməməyə çağırıb.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir öz videomüraciətində bildirib.

 

Bundan əvvəl, ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ qüvvələrinin yanvarın 3-də Venesuelaya zərbə endirdiyini təsdiqləyib. O həmçinin bəyan edib ki, ölkə lideri Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşı Sesil Flores Venesueladan ələ keçirilərək ölkədən çıxarılıb.