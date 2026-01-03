https://news.day.az/azerinews/1807104.html Türkiyə XİN ABŞ-ın Venesuelaya hücumu ilə bağlı açıqlama yayıb Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın Venesuelaya hücumu və prezident Nikolas Maduro ilə həyat yoldaşının ələ keçirilməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Day.Az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, açıqlamada deyilir: "Hadisələri yaxından izləyirik.
Mövcud vəziyyətin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik baxımından mənfi nəticələr doğurmaması üçün bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırırıq. Venesueladakı böhranın beynəlxalq hüquq çərçivəsində həllinə yönəlmiş bütün konstruktiv təşəbbüslərə töhfə verməyə hazırıq".
