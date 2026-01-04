Kolumbiya Prezidenti Donald Trampın xəbərdarlığına cavab verdi
Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro Venesuela lideri Nikolas Maduronun tutulması və "onunla yaxın əlaqələri" ilə bağlı şərh verib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə El Tiempo məlumat yayıb.
"Mən 10 ilimi nüfuzlu siyasətçilər və silahlı narkotik qaçaqmalçıları arasındakı əlaqələri araşdırmağa və ictimaiyyətə açıqlamağa həsr etmişəm", - deyə Qustavo Petro bildirib. Prezident bu açıqlamanı İvan Dukenin prezidentliyi dövründə kommunikasiya və mətbuat üzrə müşavir vəzifəsində çalışan Hasan Nassarın ona Maduronun tutulması və onun nələri açıqlaya biləcəyi ilə bağlı narahat olmağı tövsiyə etməsindən sonra verib. Buna cavab olaraq Kolumbiya lideri qeyd edib ki, onun gizlədəcəyi heç bir şeyi yoxdur.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp Maduronun tutulmasından sonra Qustavo Petroya xəbərdarlıq edib. Amerikalı siyasətçi qeyd edib ki, kokain Kolumbiyada istehsal olunur və daha sonra ABŞ-a göndərilir. Bu baxımdan o, kolumbiyalı həmkarına "daha diqqətli olmağa" çağırıb.
