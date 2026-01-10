“Uzak Şehir”in izləyicilərinə yeni xəbər
Kanal D-də yayımlanan "Uzak Şehir" serialı vaxtından öncə finala gedə bilər.
Day.Az bizim.media-a istinadən xəbər verir ki, Rifah Partiyasını təmsil edən millət vəkili Doğan Bekin serialın Mardinin mədəni quruluşunu əks etdirmədiyini bildirib.
O, serialın efirdən çıxarılmalı olduğunu təklif edib.
Qeyd edək ki, artıq serialın ssenarisi mübahisələrə səbəb olub. Yeni bölümlərdə ölən qardaşın geri qayıdıb həyat yoldaşını geri istəməsi (kiçik qardaşı ilə evlənməsini vəsiyyət etmişdi), bir uşağın iki kişiyə də "ata" deməsi kimi qarışıq durumların türk əxlaqına zidd olduğunu bildirənlər fəallaşıb.
Amma serialın davamını istəyənlər istənilən halda izləyəməyə razıdırlar. Ciddi müzakirələrə və tənqidlərə məruz qalan serialın baş rol oyunçuları və onların yaxınları da hədəfə alınır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре